İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir. İlgililerin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşkesi Kütüphane Binası, Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar/İstanbul adresine şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-Devletten alınacak) 2- Nüfus Cüzdan Örneği

3- Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)

4- KPSS 2022 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

5- Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet çıktısı) 6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı)

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