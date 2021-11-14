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Ekonomi İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklaya göre 17 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:28:00 -
İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili hükümleri  ile  İstanbul  Medeniyet  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesinin  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümlerine  göre öğretim elemanı alınacak.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

Profesör kadroları için

·  Profesör kadroları daimi statüdür.

·  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26’ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ve  Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesinde  aranan  asgari  koşullara  haiz olmak.
·  https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar  adresinden  ulaşılabilecek  olan  başvuracakları  bölüm  ve  anabilim  dalı  ile  başlıca  araştırma eserini  belirttikleri  başvuru  dilekçesi  ile  özgeçmiş;  üç  adet  vesikalık  fotoğraf;  nüfus  cüzdan  sureti;  resmi  kurumlarca  onaylanmış  lisans,  yüksek  lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet dosya ile tüm bu bilgileri içeren altı (5) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD’lerini teslim etmeleri gerekmekte.

·  Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler.

·  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şart.

·  Başvurunun  kabul  edilebilmesi  için  01.01.2021  tarihinden  itibaren  yürürlüğe  giren  Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi’nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan  yönerge  5  inci  maddesi  kapsamında  başvuru  sırasında  “Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Atamalarda  ve  Akademik  Yükseltmelerde  Aranan  Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmekte.

·  Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün.

·  Başvurular İstanbul Medeniyet Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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