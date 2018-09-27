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İstanbul Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı

Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:15
İstanbul Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı

Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü bir otomobile ardından köprü ayağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ortaköy-Şişli arasında sefer yapan DT2 numaralı halk otobüsünde saat 20.00 sıralarınd meydana gelen kazada otobüste hasar oluştu.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:15
  1. Kaza
  2. köprü
  3. MECİDİYEKÖY
  4. halk otobüsü
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