İstanbul Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı
Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı.27 Eylül 2018 Perşembe 21:15
Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü bir otomobile ardından köprü ayağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Ortaköy-Şişli arasında sefer yapan DT2 numaralı halk otobüsünde saat 20.00 sıralarınd meydana gelen kazada otobüste hasar oluştu.
YORUM YAZ