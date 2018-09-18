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İstanbul Maslak'ta film sahnelerini aratmayan kaza

Maslak’ta sabah saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün refüje çarpması sonucu kontrolden çıkarak 2 tekerlek üzerinde metrelerce sürüklendi.

18 Eylül 2018 Salı 09:49
İstanbul Maslak'ta film sahnelerini aratmayan kaza

Kaza, 3 Haziran Pazar günü saat 09.15 sıralarında Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıyer’den Maslak’taki Atatürk Oto Sanayiye giden bir otomobilin sürücüsü, dönmek isterken refüje çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpma sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak havalanan otomobil, 2 tekerlek üzerinde metrelerce sürüklendi ve devrildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olayı gören bir aracın içindeki sürücü ise olduğu yerde kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Film sahnelerini aratmayan o kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik seyrettiği sırada siyah bir otomobil refüje çarpıyor. Çarpma sonucu kontrolden çıkan otomobil yan yatarak kaldırıma çıkıyor. 2 tekerlek üzerinde metrelerce giden otomobil bir süre sonra devriliyor.

Kazayı gören diğer bir otomobil sürücüsü ise bir süre bekledikten sonra geri manevra yapıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:49
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