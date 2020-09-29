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Aktüel İstanbul Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

İstanbul Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 02:15:12 -
İstanbul Maltepe'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikameti Küçükyalı mevkisinde seyir halinde olan Gürgin Yıldız idaresindeki 34 NV 4650 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kamyonette bulunan ve hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.



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