İstanbul lodos sebebiyle kaç kişi vefat etti?
İstanbul lodos son durum | Ülkenin büyük bir kesimi fırtınaya teslim olmuş durumda. İstanbul’da da lodos etkisini sürdürüyor. Kentin pek çok yerinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi haberler geliyor. Ne yazık ki fırtına sebebiyle ölen ve yararılar da var. Peki, İstanbul’da kaç kişi fırtınada vefat etti?
İstanbul’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Avcılar’da güvenlik kulübesi içerisindeki kişiyle birlikte uçtu….
İstanbul lodos sebebiyle kaç kişi vefat etti?
İstanbul’da etkisini sürdüren fırtına sebebiyle can kayıpları da yaşandı. Valilik konu hakkında açıklama yaptı. İstanbul valiliğinden yapılan açıklamada, “AFAD verilerine göre 1’i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3’ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır" denildi.