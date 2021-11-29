İstanbul lodos sebebiyle kaç kişi vefat etti?

İstanbul lodos son durum | Ülkenin büyük bir kesimi fırtınaya teslim olmuş durumda. İstanbul’da da lodos etkisini sürdürüyor. Kentin pek çok yerinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi haberler geliyor. Ne yazık ki fırtına sebebiyle ölen ve yararılar da var. Peki, İstanbul’da kaç kişi fırtınada vefat etti?