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Eğitim

İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020 LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını duyruldu. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih ve yerleştirme başvuruları da başlayacak. MEB LGS tercih kılavuzuna göre, İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ile İstanbul Anadolu liseleri, İstanbul Fen liseleri, İstanbul Anadolu İmam Hatip liseleri ile Anadolu ve Teknik Mesleki Anadolu Liseleri kontenjanları merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:35:00 - 2020-07-15 22:58:31
İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 LGS sınavına ilişkin olarak "Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde tercih kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek." İfadelerini kullandı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercihlerinin başlayacak olması ile birlikte İstanbul’da lise tercihini yapacak öğrenciler lise taban puanları İstanbul 2020 İstanbul lise taban puanları, İstanbul lise puan sıralama, İstanbul liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2020 araştırılmakta. İşte MEB tercih kılavuzu İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020…

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