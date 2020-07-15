Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 LGS sınavına ilişkin olarak "Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde tercih kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek." İfadelerini kullandı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercihlerinin başlayacak olması ile birlikte İstanbul’da lise tercihini yapacak öğrenciler lise taban puanları İstanbul 2020 İstanbul lise taban puanları, İstanbul lise puan sıralama, İstanbul liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2020 araştırılmakta. İşte MEB tercih kılavuzu İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020…

İstanbul MEB lise taban puanları yüzdelik dilimleri LGS İstanbul lise kontenjanları

2019 LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ