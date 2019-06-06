İstanbul lise taban puanları 2019 İstanbul lise yüzdelik dilimleri başarı sırası ve kontenjanları e okul
LGS sınavına gören 8. sınıf öğrencileri 2019 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırırken bir yandan da MEB lise taban puanları merak ediliyor. Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. İstanbul lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.06 Haziran 2019 Perşembe 13:11
Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. İstanbul lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.
2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Karaman liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Esenler liseleri taban puanları. Esenyurt liseleri taban puanları, Beylikdüzü liseleri taban puanları, Avcılar liseleri taban puanları, Büyükçekmece liseleri taban puanları, Çatalca liseleri taban puanları, Silivri liseleri taban puanları, Başakşehir liseleri taban puanları, Bağcılar liseleri taban puanları, Gaziosmanpaşa liseleri taban puanları, Sultangazi liseleri taban puanları, Arnavutkö, liseleri taban puanları, Kağıthane liseleri taban puanları, Bakırköy liseleri taban puanları, Fatih liseleri taban puanları, Eminönü liseleri taban puanları, Beşiktaş liseleri taban puanları, Şişli liseleri taban puanları, Sarıyer liseleri taban puanları, Kadıköy liseleri taban puanları, Beykoz liseleri taban puanları, Üsküdar liseleri taban puanları, Ümraniye liseleri taban puanları, Çekmeköy liseleri taban puanları, Sancaktepe liseleri taban puanları, Maltepe liseleri taban puanları, Ataşehir lise taban puanları, Pendik lise taban puanları, Tuzla lise taban puanları İşte İstanbul lise yüzdelik dilimleri 2019.
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi taban puanları
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi taban puanları
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi taban puanları
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi taban puanları
FATİH / Çapa Fen LisesiFen Lisesi taban puanları
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanları
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi taban puanları
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi taban puanları
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi taban puanları
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi taban puanları
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi taban puanları
FATİH / Vefa LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi taban puanları
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi taban puanları
FATİH / Pertevniyal Lisesi taban puanları
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi taban puanları
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi taban puanları
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi taban puanları
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi taban puanları
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiFen Lisesi taban puanları
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi taban puanları
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi taban puanları
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi taban puanları
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi taban puanları
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi taban puanları
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi taban puanları
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi taban puanları
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi taban puanları
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi taban puanları
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi taban puanları
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi taban puanları
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi taban puanları
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi taban puanları
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi taban puanları
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi taban puanları
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi taban puanları
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi taban puanları
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi taban puanları
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi taban puanları
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi taban puanları
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi taban puanları
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi taban puanları
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi taban puanları
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi taban puanları
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi taban puanları
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi taban puanları
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi taban puanları
KADIKÖY / İstanbul Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
EYÜPSULTAN / Eyüp Anadolu Lisesi taban puanları
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi taban puanları
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi taban puanları
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi taban puanları
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi taban puanları
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi taban puanları
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi taban puanları
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi taban puanları
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi taban puanları
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi taban puanları
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi taban puanları
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi taban puanları
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi taban puanları
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi taban puanları
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları
BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi taban puanları
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi taban puanları
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi taban puanları
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi taban puanları
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları
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