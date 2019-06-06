İstanbul lise taban puanları 2019 İstanbul lise yüzdelik dilimleri başarı sırası ve kontenjanları e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. İstanbul lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Karaman liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Esenler liseleri taban puanları. Esenyurt liseleri taban puanları, Beylikdüzü liseleri taban puanları, Avcılar liseleri taban puanları, Büyükçekmece liseleri taban puanları, Çatalca liseleri taban puanları, Silivri liseleri taban puanları, Başakşehir liseleri taban puanları, Bağcılar liseleri taban puanları, Gaziosmanpaşa liseleri taban puanları, Sultangazi liseleri taban puanları, Arnavutkö, liseleri taban puanları, Kağıthane liseleri taban puanları, Bakırköy liseleri taban puanları, Fatih liseleri taban puanları, Eminönü liseleri taban puanları, Beşiktaş liseleri taban puanları, Şişli liseleri taban puanları, Sarıyer liseleri taban puanları, Kadıköy liseleri taban puanları, Beykoz liseleri taban puanları, Üsküdar liseleri taban puanları, Ümraniye liseleri taban puanları, Çekmeköy liseleri taban puanları, Sancaktepe liseleri taban puanları, Maltepe liseleri taban puanları, Ataşehir lise taban puanları, Pendik lise taban puanları, Tuzla lise taban puanları İşte İstanbul lise yüzdelik dilimleri 2019.

BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi taban puanları

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi taban puanları

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi taban puanları

KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi taban puanları

FATİH / Çapa Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanları

ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi taban puanları

KADIKÖY / Kadıköy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi taban puanları

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi taban puanları

KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi taban puanları

BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi taban puanları

FATİH / Vefa LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi taban puanları

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi taban puanları

FATİH / Pertevniyal Lisesi taban puanları

KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi taban puanları

KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi taban puanları

FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi taban puanları

KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi taban puanları

SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi taban puanları

KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi taban puanları

BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi taban puanları

ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi taban puanları

BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi taban puanları

BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi taban puanları

BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi taban puanları

BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi taban puanları

FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi taban puanları

MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi taban puanları

ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi taban puanları

KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi taban puanları

ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi taban puanları

PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi taban puanları

BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi taban puanları

ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi taban puanları

ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi taban puanları

ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi taban puanları

BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi taban puanları

TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi taban puanları

KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi taban puanları

BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi taban puanları

ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi taban puanları

BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi taban puanları

BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi taban puanları

BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi taban puanları

ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi taban puanları

KADIKÖY / İstanbul Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

EYÜPSULTAN / Eyüp Anadolu Lisesi taban puanları

KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi taban puanları

AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi taban puanları

PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi taban puanları

ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi taban puanları

BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi taban puanları

BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi taban puanları

GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi taban puanları

TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi taban puanları

ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi taban puanları

KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi taban puanları

ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi taban puanları

BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi taban puanları

ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi taban puanları

KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi taban puanları

GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi taban puanları

SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi taban puanları

GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi

KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi taban puanları

KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız