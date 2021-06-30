8. sınıf öğrencileri 6 Haziran’da LGS’ye girdi. Sonuçlar ise 30 Haziran tarihinde açıklandı. Sonuçların ardından ise lise tercihlerinin nasıl, neye göre yapılacağı araştırılmaya başlandı. Liselere yerleştirme LGS puanı ve adrese dayalı sisteme göre yapılıyor. LGS’ye girmeyen ya da sınav puanı düşük olanlar yerel yerleştirmeyle Anadolu liselerine kayıt olabilir. Yerel yerleştirmede ikametgah adresinin yanı sıra okul başarı puanı, okul devamsızlık gün sayısı son derece etkili. Peki, hangi Anadolu liseleri sınavsız öğrenci alıyor?

Yerel yerleştirme nedir?

Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirildiği sistemin adıdır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır.

Yerel yerleştirme kriterleri nelerdir?

1-Öğrencilerin ikamet adresleri

2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

İstanbul LGS puansız öğrenci alan Anadolu liseleri | İstanbul sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri

Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların hemen ardından lise taban puanları, yüzdelik dilimleriyle ilgili bilgileri paylaştı. E Okul’a giriş yapıp ‘Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih rehberi’ kısmına tıklayın. Açılan sayfadaki ekrana TC kimlik numarası, okul numarası, il, ilçe, kayıt alanı bölümlerini doldurup sınavsız öğrenci alan liseleri öğrenebilirsiniz.