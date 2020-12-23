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Aktüel İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Aktüel

İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:39:20 -
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Latin Katolik Episkoposluğundan alınan bilgiye göre, Kovid-19 tanısıyla 2 Aralık'tan bu yana İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Gonzalez, dün akşam saatlerinde 68 yaşında yaşamını yitirdi. Gonzalez için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Vali Yerlikaya, Gonzalez'in ailesine, yakınlarına ve Latin Katolik Cemaati'ne baş sağlığı dileğinde bulundu.

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