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İstanbul: Kütüphaneler şehri

"Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" ana temasıyla gerçekleşen "55. Kütüphane Haftası", tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

26 Mart 2019 Salı 13:39
İstanbul: Kütüphaneler şehri

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak 38 halk kütüphanesiyle Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul'daki kitapseverlerin yanı sıra araştırmacılara ve öğrencilere hizmet sunuyor.

Fatih'te bulunan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, en büyük kitap ve yayın arşivine sahip olarak göze çarparken, 842 bin 37 eseri okurla buluşturan kütüphanenin 135 bine yakın okuyucu kitaplardan faydalanıyor.

Beyazıt'taki Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi ise 2018 verilerine göre en fazla okurun ziyaret ettiği mekan olarak dikkati çekiyor. Kütüphanede 54 bine yakın eser, kitapseverlerin ve araştırmacıların hizmetine sunulurken, önceki yıl boyunca kütüphaneyi ziyaret edenlerin sayısı ise 430 bin kişiyi geçti.

Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi 60 bin okuyucuya hizmet etti

Okuyucu sayıları bakımından en fazla ziyaret edilen kütüphaneler arasında yer alan Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi, 23 bin 796 kitap ile 60 bin 679 kişiye hizmet verdi.

Fatih Refik Halit Karay İlçe Halk Kütüphanesi, 23 bin 679 kitabı, 57 binden fazla okurla, Üsküdar Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi 30 bin 34 eseri 55 bin 345 okurla buluşturdu.

Avcılar İlçe Halk Kütüphanesinde bulunan 16 bin 310 eser 52 bin 630 okuyucuya, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'ndeki 9 bin 21 eser, 50 bin 300 okuyucunun hizmetine sunuldu.

Kadıköy'de bulunan Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesinde bulunan 36 bin 69 kitap ise 45 bin 907 okuru kütüphaneye çekti.

Onarım çalışmaları dolayısıyla geçici süre kapalı bulunan Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesinde 37 bin 372 eser bulunuyor.

24 saat açık ve akşam hizmet veren kütüphaneler okurun yoğun ilgisini çekti

Beyazıt Devlet Kütüphanesi ile Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi 24 saat, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi ile Üsküdar Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi akşam 22.30'a kadar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi ile Selimiye Çocuk Kütüphanesi 20.30'a kadar, Avcılar İlçe Halk Kütüphanesi ise 20.00'ye kadar kitapseverlere hizmet veriyor.

Fatih'te faaliyet gösteren Süleymaniye, Millet ve Beyazıt Yazma Eser kütüphaneleriyle Üsküdar'daki Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi de Yazma Eserlere ilişkin kaynaklar konusunda okuyucuya geniş bir arşiv imkanı sağlıyor.

İstanbul'da ayrıca üniversiteler, belediyeler, özel kurum ve kuruluşların kütüphaneleri de onbinlerce eseri okurun beğenisine sunuyor.

Özel ilgi alanlarına hitap eden kütüphaneler arasında ise Şişli'de Aysın-Rafet Ataç Kültür ve Eğitim Vakfı Kütüphanesi, Ataşehir'de Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kütüphanesi ve Kadıköy Özgen Berkol Doğan Bilim-Kurgu Kütüphanesi yer alıyor. 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:39
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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