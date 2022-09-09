İstanbul korkunç metrobüs kazası ile sarsıldı! Ekrem İmamoğlu'nun çıtı çıkmadı
İstanbul'da 42 kişinin yaralandığı metrobüs kazasından sonra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine oralı bile olmadı. İmamoğlu'nun yine tatilde olup olmadığı merak konusu.
Yeniakit.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki iki metrobüs aracı kafa kafaya çarpıştı.
4 metrobüs aracının karıştığı korkunç kazada 42 kişi yaralanırken, kaza sebebi ile metrobüs seferleri uzun süre durdu.
Kazadan sonra seferlerin durması ile binlerce yolcu metrobüslerden indirilince otobüs duraklarına yürümek zorunda kaldı.
Tüm bunlar yaşanırken İmamoğlu nerede?
Yüreklerin ağza geldiği, 42 yaralının olduğu, 4 metrobüsün karıştığı kazada da İstanbul'un yaşadığı tüm felaketlerde şehri yalnız bırakan Ekrem İmamoğlu'nun çıtı çıkmadı.
Kazanın üzerinden saatler geçmesine karşın, ne Ekrem İmamoğlu ne de İBB'nin sayfalarından paylaşım yapılmadı.