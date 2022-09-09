  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul korkunç metrobüs kazası ile sarsıldı! Ekrem İmamoğlu'nun çıtı çıkmadı
Gündem

İstanbul korkunç metrobüs kazası ile sarsıldı! Ekrem İmamoğlu'nun çıtı çıkmadı

İstanbul'da 42 kişinin yaralandığı metrobüs kazasından sonra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine oralı bile olmadı. İmamoğlu'nun yine tatilde olup olmadığı merak konusu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 21:39:00 - 2022-09-09 21:49:06
İstanbul korkunç metrobüs kazası ile sarsıldı! Ekrem İmamoğlu'nun çıtı çıkmadı

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki iki metrobüs aracı kafa kafaya çarpıştı.

4 metrobüs aracının karıştığı korkunç kazada 42 kişi yaralanırken, kaza sebebi ile metrobüs seferleri uzun süre durdu.

Kazadan sonra seferlerin durması ile binlerce yolcu metrobüslerden indirilince otobüs duraklarına yürümek zorunda kaldı.

Tüm bunlar yaşanırken İmamoğlu nerede?

Yüreklerin ağza geldiği, 42 yaralının olduğu, 4 metrobüsün karıştığı kazada da İstanbul'un yaşadığı tüm felaketlerde şehri yalnız bırakan Ekrem İmamoğlu'nun çıtı çıkmadı.

Kazanın üzerinden saatler geçmesine karşın, ne Ekrem İmamoğlu ne de İBB'nin sayfalarından paylaşım yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23