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Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-21 15:35:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Kent Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ve Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi
ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık-sanatta yeterlilik) belgeleri,
doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını
kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı),
yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık-sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından
alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İnsan
Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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