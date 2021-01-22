İstanbul Kent Üniversitesi 26 akademik personel alacak
İstanbul Kent Üniversitesi belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim görevlileri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre adaylar 05.02.2021 tarihine kadar İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL adresinde ilgili birimlere hazırladıkları evraklarla şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilecek.
Ön değerlendimesi 09.02.2021 tarihinde yapılacak başvuruların giriş sınavı 11.02.2021 tarihinde olacak. Sonuçlar 15.02.2021 tarihinde açıklanacak.
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