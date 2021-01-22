  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi 26 akademik personel alacak
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi 26 akademik personel alacak

İstanbul Kent Üniversitesi belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim görevlileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 13:24:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi 26 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana  göre adaylar 05.02.2021 tarihine kadar İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL adresinde ilgili birimlere hazırladıkları evraklarla şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilecek.

Ön değerlendimesi 09.02.2021 tarihinde yapılacak başvuruların giriş sınavı 11.02.2021 tarihinde olacak. Sonuçlar 15.02.2021 tarihinde açıklanacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan askerlik kararı
Dünya

Yunanistan'dan askerlik kararı

Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunanistan'da kara kuvvetleri için 9 ay olan zorunlu askerlik süresinin 1 yıla çıktığını bildirdi...
Joe Biden'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren imza
Dünya

Joe Biden'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren imza

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınıyla ilgili kritik açıklamalarda bulunurken, bir dizi kararname imzaladı. Kararnamelerden ..
Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, gizlilik sözleşmesi kararı sonarsı tepkilerin odağındaki WhatsApp'a ilişkin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay