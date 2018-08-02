İstanbul, Kayseri ve Kapadokya’dan turist anlaşması

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında, İstanbul’un yanı sıra Kayseri, Kapadokya ortak destinasyon çalışmalarının ilk adımları atılarak ilk hedef pazar olarak Ukrayna belirlendi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, son 3 yıldır turizmde yaşanan sıkıntılı dönemde gelir düzeyi yüksek yabancı misafirlerini büyük ölçüde kaybeden üç destinasyon, ortak tanıtımla nitelikli turist grubunu yeniden kazanmak için harekete geçti.

TÜROB'un Türk turizminin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları kapsamında, İstanbul’un yanı sıra Kayseri, Kapadokya ortak destinasyon çalışmalarının ilk adımları atıldı. Proje doğrultusunda ilk hedef pazar olarak da Ukrayna belirlendi.

Türkiye’ye yılda 1,5 milyon kişiyle en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna’nın önde gelen seyahat acenteleri ve tur operatörlerinden oluşan üst düzey bir heyet, TÜROB ile THY Kiev Müdürlüğü desteği ve Radisson Blu Hotel Kayseri ev sahipliğinde Kayseri’de ağırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, TÜROB olarak uzun süre üzerinde çalıştıkları bir projenin ilk aşamasını gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Ülkemizin hedeflediği nitelikli turist sayısına ulaşması için yeni turizm ürünlerini geliştirmeli ve turizmin hizmetine sunmalıyız. Aynı günün sabahında Kapadokya’da balon turu, öğlen Kayseri’de kayak imkanı önemli bir deneyim sunacaktır. Bu çalışmanın bölgenin tanıtımı ile birlikte ülke turizmine kalıcı bir ürün sağlaması en büyük dileğimiz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’dan bu bölgeye uçak ve organizasyon olmadığı için gelen turist sayısının yetersiz olduğunu aktaran Bayındır, “Ancak ülkedeki kış sporlarına olan ilgi göz önüne alındığında bir potansiyel var. Ukrayna pazarındaki mevcut potansiyel de Bulgaristan, Romanya ve Slovenya gibi ülkelere gidiyor. Bu tür alternatif turizm paketleri ile gelen turistin harcama payını artırabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalılar en fazla Antalya'yı tercih ediyor

Bayındır, Ukraynalı turistin yarıdan fazlasının Antalya’yı tercih ettiğine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“2017 yılında Ukrayna’dan ülkemize gelen turist sayısı yüzde 23 artışla 1 milyon 284 bini geçti. Antalya’ya yüzde 24 artışla 713 bin ve İstanbul’a yüzde 5 artışla 305 bin turist geldi. Bu yıl ilk 5 ayda da yüzde 20 artışla 381 bin kişiye ulaştı. Ülkede en popüler yurt dışı destinasyonu Türkiye. Türkiye’de ağırlıklı olarak Ukraynalı turistler Antalya ve İstanbul destinasyonlarını tercih ediyor. İki ülke arasında vizelerin kaldırılması, pasaport yerine kimlik belgeleri ile seyahat olanağı ve havacılık alanında yürürlüğe konulan sözleşmeler turizm alanında önemli fırsatlar oluşturuyor. Türkiye’nin Ukrayna’da yaz turizmi dışında ürün çeşitliği sağlayamadığı, bu alanda pazarda önemli girişimleri olmadığı turizm profesyonelleri tarafından dile getiriliyor. Özellikle Kayseri/Erciyes, Kars/Sarıkamış ve Erzurum/Palandöken kayak tesisleri ile kış turizmi, sağlık turizmi ve kongre turizmi alanında ülkemizin avantajlarının pazarda etkin olarak tanıtılması zorunludur.”