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İstanbul Kartal'da kitabevinde çıkan yangın apartmanı sardı

Kartal'da 5 katlı bir apartmanın girişindeki iş yerinde başlayıp üst katlardaki evlere sıçrayan yangında 3 kişi yaralandı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:14
İstanbul Kartal'da kitabevinde çıkan yangın apartmanı sardı

Kordonboyu Mahallesi Hamam Sokağı'nda bir  apartmanın zemin ve birinci katındaki kitabevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın üst katlarındaki evlere sıçradı.

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık  ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Bu  sırada, panikleyerek birinci kattan atladığı iddia edilen Ömer Kavak ile iki kişi  yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma  Hastanesine kaldırılan Kavak'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Diğer iki  yaralı da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, apartmanda büyük hasara yol açan  yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:14
  1. yangın

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