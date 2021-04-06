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Yerel İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Yerel

İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna gelen bir şahıs silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 16:04:00 - 2021-04-06 16:05:49
İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Kartal'da avukatlık bürosuna anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkararak kurşun yağdırdı.

Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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