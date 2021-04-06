İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna gelen bir şahıs silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kartal'da avukatlık bürosuna anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkararak kurşun yağdırdı.
Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.