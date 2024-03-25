İstanbul karanlığa gömülecek! İşte 25 Mart Pazartesi elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler...

25 Mart Pazartesi İstanbul'da BEDAŞ ve AYEDAŞ birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Esenyurt, Zeytinburnu, Silivri, Beylikdüzü, Fatih gibi birçok ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi vatandaşlarla paylaşıldı. Yaşanacak olan kesintilerin ne zaman geleceğini bölgede yaşayan vatandaşlar merak ederken, Elektrik kesintisi sorgulama paneli var mı? sorusu da merak ediyor. İşte 25 Mart Pazartesi 2024 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin, mahallelerin ve sokakların tam listesi...

25 MART PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

25 Mart Cumartesi 2024 tarihinde BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisini vatandaşlara duyurdu. Hangi ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını öğrenebilmek için ise BEDAŞ'ın internet sitesinde kesintiye ilişkin bilgiler yer aldı. Esenyurt, Zeytinburnu, Silivri, Beylikdüzü, Fatih gibi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Elektrik kesintileri ile ilgili bilgileri ise BEDAŞ mobil uygulaması ve 186 uygulaması üzerinden bilgi alabilir, ayrıca BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan Planlı Kesintiler butonuna tıklayarak öğrenebilirsiniz.

25 MART PAZARTESİ ELEKTRİK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ



ÖNE ÇIKAN VİDEO