Türkiye son bir haftadır kar yağışının etkisi alında. Pek çok ilde şiddetli kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilirken, ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. İstanbullular ise mega kentte kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne kadar kaç gün sürecek?

İstanbul’da son iki günde ara ara kar yağışı görülüyor. İstanbullular ise özlemle bekledikleri kar yağışının ne zaman başlayacağını, kaç gün süreceğini merak ediyor. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan özellikle ‘‘Kara, soğuğa doyacağız. İstanbul’u özellikle yarın için uyarıyorum. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmur öğleden sonra birden kara çevirebilir. Cumartesi aralıklı pazar ise daha yoğun bir kar yağışı olacak” diye konuştu.