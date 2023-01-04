İstanbul kar ne zaman yağacak?
İstanbullular kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini sık sık araştırıyor. Mevsim yağışlarının gerçekleşmediği mega kentte, kar büyük bir özlemle bekleniyor. Peki, İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?
İstanbul’da mevsim yağışları gerçekleşmedi. Mega kentte, baraj doluluk oranı yüzde 32.42’ye düştü. Peki, kar ne zaman yağacak? Hangi iller için kar uyarısı var?
İstanbul kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 5°C, 14°C
Az bulutlu
MUĞLA 0°C, 13°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 10°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR -1°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ -7°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
KONYA -3°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu
SİNOP 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AĞRI -10°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 1°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık