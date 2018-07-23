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İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonu dehşeti: 16 aracı biçti

İstanbul Kadıköy'de alkollü bir şoförün kullandığı hafriyat kamyonu park halindeki 16 araca çarptı, kaldırımda yürüyen bir kadın da yaralandı. Alkollü şoför mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:08
İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonu dehşeti: 16 aracı biçti

Olay dün saat 23.00 sıralarında Kadıköy Moda'da meydana geldi. Çağlar Kınık yönetimindeki hafriyat kamyonu, sokakta sağlı sollu park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerlemeye devam etti.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın da kaldırımla araç arasına sıkıştı.

YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİLER

Kınık, hafriyat kamyonuyla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri kamyonun peşine düştü. Kamyon daha sonra mahalle sakinleri tarafından Moda Burnu'nda yakalandı.

Mahalle sakinlerinin haber verdiği polis ekipleri olay yerine geldi. Sürücü polislere teslim edildi. Yaralı kadın çağırılan ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. 

1.33 PROMİL AKOLLÜ

Çağlar Kınık'ın 1.33 promil alkollü olduğu belirlenirken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hafriyat kamyonu da otoparka çekildi. 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:08
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