İstanbul Kadıköy'de hafriyat kamyonu dehşeti: 16 aracı biçti

Olay dün saat 23.00 sıralarında Kadıköy Moda'da meydana geldi. Çağlar Kınık yönetimindeki hafriyat kamyonu, sokakta sağlı sollu park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerlemeye devam etti.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın da kaldırımla araç arasına sıkıştı.

YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİLER

Kınık, hafriyat kamyonuyla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri kamyonun peşine düştü. Kamyon daha sonra mahalle sakinleri tarafından Moda Burnu'nda yakalandı.

Mahalle sakinlerinin haber verdiği polis ekipleri olay yerine geldi. Sürücü polislere teslim edildi. Yaralı kadın çağırılan ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

1.33 PROMİL AKOLLÜ

Çağlar Kınık'ın 1.33 promil alkollü olduğu belirlenirken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hafriyat kamyonu da otoparka çekildi.