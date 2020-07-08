  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul Jandarması toplu taşıma araçlarında denetim yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:18:17 -
İstanbul Jandarması toplu taşıma araçlarında denetim yaptı

İSTANBUL (AA) - Jandarma ekipleri, yol güzergahlarında şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik yol kontrol ve trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş timi, 40 motosikletli asayiş timi, 22 motosikletli trafik timi, 68 jandarma trafik timi olmak üzere 331 tim ve 1033 personel ile sorumluluk bölgesinden denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlarda ve servis araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyum kontrol edildi.

Denetimler kapsamında trafik timlerinin yanı sıra Motorlu Jandarma Trafik Timleri, Mobil Jandarma Plaka Tanıma Sistemi (PTS) araçlarıyla kara yolu üzerinde havadan kontrol yapabilmek için drone görev aldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı