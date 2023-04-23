İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilinin son gününde, İstanbul ve çevre illere seyahat edenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.
Sürücüler, Bursa'daki Batı Gişeleri'nden yollarına devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle nakit gişelerinde bazen araç kuyrukları oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için denetimlerini sürdürdü.
Yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.