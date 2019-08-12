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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda iki Aytemiz istasyonu hizmete başladı

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke:- "Tamamen yerli sermayeli, Türkiye'nin en hızlı büyüyen enerji kuruluşlarından biri olarak, varlığı ile hepimize güven veren Mehmetçik Vakfı ile bu projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:35
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda iki Aytemiz istasyonu hizmete başladı

İSTANBUL (AA) - Aytemiz, İstanbul-İzmir Otoyolunda, Mehmetçik Vakfı'ndan kiraladığı iki istasyonu hizmete açtı.

Aytemiz'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul-İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolda, Mehmetçik Vakfı'ndan kiralanan iki yeni Aytemiz istasyonu hizmet vermeye başladı.

İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre, yapımı Otoyol AŞ tarafından gerçekleştirilen, Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Mehmetçik Vakfı'na ait iki istasyon alanının işletmesini, Aytemiz üstlendi.

Mehmetçik Vakfı tarafından akaryakıt istasyonu işletmesi için, 10 yıl boyunca Aytemiz'e kiralanan 2 istasyon alanında Aytemiz, ürün ve hizmetlerini tüketiciye sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, yaptıkları anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamen yerli sermayeli, Türkiye'nin en hızlı büyüyen enerji kuruluşlarından biri olarak, varlığı ile hepimize güven veren Mehmetçik Vakfı ile bu projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin en değerli kurumlarından biri olan Mehmetçik Vakfı, vatan hizmetini yerine getirirken şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimizin kendilerine maddi/manevi destek sağlıyor, çocuklarına üniversiteyi bitirinceye kadar yardımda bulunuyor.

Bu iki yeni istasyonumuzun böylesine yüce bir misyona kaynak sağlayacak olmasının da haklı gururunu taşıyoruz. Ülkemize, milletimize, Mehmetçik Vakfımıza ve şirketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:35
  1. aytemiz
  2. Mehmetçik Vakfı

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