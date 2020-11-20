İstanbul itfaiyesi günden güne yanıyor!

Hasan Eğrigöz Ankara

Teşkilat hiyerarşisine son derece aykırı bir şekilde gerçekleştirilen görev değişiklikleri, 306 yıllık kurumun içinin boşaltıldığının bir göstergesi. Bir itfaiye eri 6-7 kademe birden atlatılarak müdür yapıldı bununla da kalınmayıp, 3 ekip amiri ve bir amir de direkt müdür yapıldı. Sendika değiştirmediği için 150 personel sürgün edildi, 118 tenzili rütbe gerçekleştirildi ve buna ek olarak 190’nın üzerinde liyakatsiz atama yapıldı. Köklü ve sistematik bir teşkilat hiyerarşisi ve teamüllüne sahip olan İstanbul İtfaiyesi’ndeki bu görev değişiklikleri teşkilattaki skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Ayrıca haftalık olarak yayınlanan listelerle baskı, tehdit, şantaj ve mobbingin sürdürüldüğü de belirtiliyor.