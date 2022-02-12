İstanbul İSKİ su kesinti saatleri! Sular saat kaçta gelir 12 Şubat Cumartesi
Büyükçekmece Küçükçekmece Arnavutköy su kesinti saatleri! 12 Şubat Cumartesi günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul’un bazı ilçelerinde 12 Şubat Cumartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların saat kaçta ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İSKİ sular saat kaçta gelecek?
İstanbul İSKİ su kesinti saatleri! Sular saat kaçta gelir 12 Şubat Cumartesi
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Yassıören Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2022 10:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kıraç 2 Çıkışı 600 Lük Cazibe Hattı Arıza Giderme Çalıması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.02.2022 11:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2022 11:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2022 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2022 12:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.02.2022 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.