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Yaşam İstanbul İSKİ su kesinti saatleri! Sular saat kaçta gelir 12 Şubat Cumartesi
Yaşam

İstanbul İSKİ su kesinti saatleri! Sular saat kaçta gelir 12 Şubat Cumartesi

Büyükçekmece Küçükçekmece Arnavutköy su kesinti saatleri! 12 Şubat Cumartesi günü İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 13:20:00 -
İstanbul İSKİ su kesinti saatleri! Sular saat kaçta gelir 12 Şubat Cumartesi

İstanbul’un bazı ilçelerinde 12 Şubat Cumartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların saat kaçta ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İSKİ sular saat kaçta gelecek?

İstanbul İSKİ su kesinti saatleri! Sular saat kaçta gelir 12 Şubat Cumartesi

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Yassıören Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.02.2022 10:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah

Arıza Sebebi      :               600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Kıraç 2 Çıkışı 600 Lük Cazibe Hattı Arıza Giderme Çalıması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               12.02.2022 11:53

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.02.2022 10:47

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Merdivenköy Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.02.2022 11:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler      :              Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.02.2022 11:33

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Orhangazi Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.02.2022 12:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              Eski Habipler Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.02.2022 11:22

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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