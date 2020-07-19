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'İstanbul işgal edildi' diyen Mısır Müftüsü’nden skandal Ayasofya açıklaması

Mısır Müftüsü Şevki Allam, "İstanbul işgal edildi" diyerek tüm Türk-İslam aleminin tepkisini çekmişken, üzerinden fazla zaman geçmeden bir skandala daha imza attı. 86 yıl sonra Ayasofya'nın özüne çevrilmesini kabullenemeyen satılmış Mısır Müftü'sü Ayasofya'nın camii olmasını 'kabullenemez bir durum' olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 13:01:00 - 2020-07-19 13:06:21
'İstanbul işgal edildi' diyen Mısır Müftüsü’nden skandal Ayasofya açıklaması

Mısır'da yayın yapan Sada el-Balad televizyonuna konuşan Mısır Müftüsü Allam, İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya ile ilgili yorumunda, söz konusu yapının camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Allam, "Kiliseler olduğu gibi korunmalı ve camiye dönüştürülmemeli, aynı şekilde camiler de kiliseye dönüştürülmemeli. Mısır tarihinde böyle bir şey hiç olmadı” diye konuştu.

Skandal açıklamalara böyle devam etti

Farklı inanç temsilcilerinin benzersiz özelliklerini koruması gerektiğine dikkat çeken Allam, "Bize kiliseleri korumamız buyuruldu ve Müslümanların kaynakları ile Hıristiyanlar için kiliseler inşa etmek yasak değil” ifadelerini kullandı.

'Hiç kimsenin Sfenks heykelini ya da bir tapınağı yok etmek aklının ucundan bile geçmedi'

İnsanlığın dünya kültürel mirasını koruma gerekliliğine vurgu yapan kutsal metinlere dikkat çeken Allam, "İbadet yerleri kişinin inancına özgüdür, bu nedenle onlara saygılı davranmak ve onları korumak önemli” diye sözlerini sürdürdü.

Bir zamanlar Firavunların hüküm sürdüğü, Roma, Pers medeniyetlerinin geliştiği Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan'da bunun böyle olduğunu belirten Allam, "Hiç kimsenin, örneğin Sfenks heykelini ya da bir tapınağı yok etmek aklının ucundan bile geçmedi” ifadelerini kullandı.

 

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