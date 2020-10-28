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Aktüel İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı
Aktüel

İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:56:06 -
İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen 11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'na Sağlık Bakanı Koca başkanlık yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, filyasyon ekiplerinin dünyaya örnek bir çalışma yaptığı belirterek, "Güç bizde; önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz." ifadesini kullandı.

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