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İstanbul için yoğun kar ve fırtına uyarısı! 100 km hızla esecek

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi ve İstanbul için kar uyarısının ardından şimdi de şiddetli fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, "Çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:55
İstanbul için yoğun kar ve fırtına uyarısı! 100 km hızla esecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların akşam saatlerine kadar yağmur, daha sonra bölgenin batısından başlayarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Akşam saatlerinden sonra Kırklareli ile Tekirdağ, gece saatlerinden sonra ise İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Fırtına uyarısı: 100 km hızla esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü  Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Uyarılarda, "Çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Marmara’nın kuzey ve batısında Perşembe günü akşam saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında kuzey yönlerden, Marmara’nın güneydoğusunda güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90, kuzey kıyılarında yer yer 100 km/saat), kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:55
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  4. Marmara Bölgesi
  5. İstanbul
  6. İstanbul için kritik uyarı
  7. kar ve fırtına geliyor
  8. İstanbullular dikkat
  9. şiddetli kar yağışı

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