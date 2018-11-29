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İstanbul için uyarılar peş peşe geliyor! AKOM tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, soğuk ve fırtınalı havanın cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

29 Kasım 2018 Perşembe 16:48
İstanbul için uyarılar peş peşe geliyor! AKOM tarih verdi

İstanbul için bir son dakika hava durumu uyarısı daha geldi. İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan, soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların yaşandığı kış havasının hafta sonuna (Cumartesi) kadar devam etmesi bekleniyor." denildi.

Kuvvetli yağış geçişleri

Açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

Fırtına şeklinde (45-75 km/s) esen rüzgar ile birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin son hava durumu raporu

Akdeniz kıyıları başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde yarın sağanak beklenirken, Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Adapazarı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Batı Karadeniz'in batısı, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtınamsı rüzgar (40-60 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Denizlerdeki hava durumuna bakıldığında, Kuzey ve Orta Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına öngörülüyor.

Adalara poyraz engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada'ya, poyraz nedeniyle deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra poyrazın da etkili olduğu Çanakkale'de, Gestaş firmasıncaKabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot seferleri yapılamıyor. Kuzey Ege Denizi'nde poyraz nedeniyle oluşan dalgaların, Gökçeada'nın Kuzu Limanı mevkisindeki dalgakırana çarptığı görüldü. Feribot seferleri yapılamadığı için Gestaş'a ait 'Gökçeada-1' gemisinin de Kuzu Limanı'nda iskeleye bağlı durduğu belirtildi.

Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu seferleri ise yapılabiliyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:48
  1. Şırnak
  2. Kütahya
  3. Kırklareli
  4. Mersin
  5. Edirne
  6. Çanakkale
  7. Bilecik
  8. Adıyaman
  9. Adana
  10. İBB AKOM
  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  12. hava durumu
  13. şiddetli fırtına
  14. sağanak uyarısı
  15. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi

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