İstanbul için tarih verildi... Megakent resmen donacak!

Türkiye genelince sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranmaya başlandı. Uzmanlara göre, İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

İstanbul'da Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. 28 Kasım Pazartesi güncel hava durumu raporuna göre ise birçok ilde akşam öğle ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağmur beleniyor.

Bu sene kış sert geçecek

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı için gözler Meteoroloji'ye çevrildi.

Ocak ayında yoğun kar yağışı

Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Dr. Bozyurt'un açıklamasından kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Aralık ayının 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek."

Meteorolojiden haftanın ilk günü için çok kuvvetli sağanak uyarısı

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın; Kuzey Ege kıyıları ve Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgardan dolayı oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Hava sıcaklıklarından önemli bir değişiklik olacağı tahmin edilmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den gelen tahminlere göre, bu hafta Doğu Bölgesi'nde kar ve karla karışık yağmur öngörülüyor.

Güncel hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 9°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 3°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu