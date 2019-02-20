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İstanbul için son anket açıklandı!

Konsesus Araştırma Şirketi, İstanbul için yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde yer alıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
İstanbul için son anket açıklandı!

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, dün TV5'te yayınlanan Ahu Özyurt ile Düşünme Vakti programında son seçim anketini açıkladı. Sarı'nın araştırmasına göre, İstanbul'da AK Parti 3 puan önde.

Murat Sarı, Konsesus'un araştırmasında çıkan sonuçları şöyle anlattı:

Muharrem İnce'nin "şizofren" dediği seçmenden İmamoğlu'na destek

"24 Haziran seçimlerinde ben şuna bakıyorum. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verdi?' ve bugün Binali Yıldırım'a mı verecek, Ekrem İmamoğlu'na mı? Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin yüzde 85,2'si bugün AK Parti'den Binali Yıldırım'a oy vereceğini söylüyor. Yüzde 4,3'ü de 'Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim' diyor. Yüzde 5,8'i de 'Kararsızım' diyor. Muharrem İnce'ye oy verenlerin yüzde 90'ı 'Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim' diyor. yüzde 2,6'sı 'Binali Yıldırım'a oy vereceğim' diyor. Burada kararsızlık oranı 2,7. CHP, Kendi seçmenini tutmuş gibi gözüküyor."

Muharrem İnce kendi seçmenine şizofren dedi

MHP tabanının büyük kısmı AK Parti'ye destek verecek

Sarı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"CHP ve AK Partililer oyunu kullanıyor. MHP'ye oy vermiş olanların ise yüzde 63'ü AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. yüzde 14'ü CHP'ye oy vereceğini söylüyor, yine yüzde 14'ü kararsız olduğunu söylüyor. Bakın biz burada hiç reytingleri konuşmadık. 'Bugün seçim olsa ne olur' diye konuşmadık. Ben mesela AK Parti'nin danışmanı olsam gidin şu MHP'nin kararsız olan seçmeninin neden kararsız olduğunu araştırın derim veya CHP'ye oy veriyor olsam, İYİ Parti'nin yüzde 9'u size oy vermiyor neden böyle düşünüyorlar gidin bakın derim. Her ikisine de HDP'nin oyunu almanız lazım derim yoksa kafa kafaya yüzde 44, yüzde 44 kalırsınız. Sonucu mahkemede biter."

AK Parti 3 puan önde

"İlk defa İstanbul esnafının yüzde 41'i Binali Yıldırım'a oy vereceğim diyor, yüzde 44'ü Ekrem İmamoğlu'na vereceğim diyor." diyen Sarı, şöyle devam etti:

"Büyük holdinglerden bahsetmiyorum. Sokaktaki manav, bakkal, kasaptan bahsediyorum. Bunu eski haline getirmediği sürece AK Parti İstanbul'da seçimi biraz zora sokuyor. Ama bütün bunları topladığımız zaman öndeler, iki buçuk üç puan AK Parti önde. Öyle büyük bir güç var ki, bakın orada toplanmış yüzde 45 var, hiç kıpırdamıyor yerinden, yani ne olursa olsun kıpırdamıyorlar o başka bir şey. Bugün 'Türkiye'nin en büyük sorunu nedir' diye soruyorsunuz 'İşsizlik' diyor, kim çözer diyorsunuz? 'AK Parti çözer diyorlar'. Ekonomik kriz her seçimi etkilemiştir. İşte önümüzde 2009 krizi var 2008'de yaşananlar teğet geçti. O krizde AK Parti'nin oyları yüzde 38,6'ya kadar düştü."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
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