İstanbul için şiddetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara' nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara' nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batı kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ İÇİN UYARI

Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın saat 10.00'a kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın ise öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi. Beykoz,- Eminönü, Rumelikavağı- Eminönü ve Çubuklu-Beykoz arabalı vapur seferi iptal edildi.