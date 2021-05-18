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Gündem İstanbul için sarı uyarı! Saat 14:00'dan sonra etkili olacak
Gündem

İstanbul için sarı uyarı! Saat 14:00'dan sonra etkili olacak

İstanbul için 'sarı' uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:31:00 -
İstanbul için sarı uyarı! Saat 14:00'dan sonra etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz’de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul için 'sarı' uyarıda bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını kaydetti.

İstanbul’a yapılan uyarıda, "Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yıldırım, küçük çaplı su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" bilgileri yer aldı.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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