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Yaşam İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı
Yaşam

İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 21:16:00 - 2024-01-28 21:23:00
İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. İstanbul kar gelecek mi ilişkin uzmanlar konuştu: özellikle evde kalınması gerektiğini ve araba ile yolculuk yapılmaması gerekiyor deyip vatandaşları uyardı. Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı geldi. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bakan Özhaseki de İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da bu akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini hatırlattı.

Özhaseki, “Vatandaşlarımızın yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda aksamalara buzlanma, don, rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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