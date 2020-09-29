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Aktüel İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı
Aktüel

İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:39:16 -
İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı

ANKARA (AA) - İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 11.00-12.30 saatleri arasında İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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