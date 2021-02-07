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Yaşam İstanbul için korona yasakları mı gelecek?
Yaşam

İstanbul için korona yasakları mı gelecek?

İl il korona yasakları gelecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Mutasyon sebebiyle yasaklara yenilerinin eklenip eklenmeyeceği araştırılıyor. Peki, yeni koronavirüs yasakları gelir mi? İstanbul için ek yasaklar gelecek mi? Koronavirüs yeni yasaklar ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 19:50:00 -
İstanbul için korona yasakları mı gelecek?

İstanbul yeni korona yasakları olur mu? Koronavirüs salgınında mutasyon kaygısı yaşanıyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları ülkemizde de bazı şehirlerde görüldü. Hal böyle olunca vatandaşlar illere göre bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul korona yasakları gelir mi?

İstanbul için korona yasakları mı gelecek?

Milyonlarca kişi koronavirüs salgınına yönelik yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “’Farklı kısıtlamalar olabilir mi' bunu düşünmek gerekiyor. Mutasyonun yoğun olduğu yerler varsa bu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir elbet; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde var. Bir ilçede, bir mahallede görülmüş olsa oranın karantina altına alınması söz konusu olabilir; ama bu vatandaşlarımız içinde  tedavileri evlerde ve hastanelerde sürenler var. Zor bir dönemden geçiyoruz, bazı esnaf grubumuz zorlanıyor, insanlarımız evde kalmaktan sıkıldı; ama şimdi kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil, hepimizin de şahit olduğu üzere. Kurallara uymazsak mutant virüsün her ilde yayılımı söz konusu olur" dedi.

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