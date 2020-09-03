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Gündem İstanbul için flaş açıklama: Allah rızası için dışarı çıkmayın
Gündem

İstanbul için flaş açıklama: Allah rızası için dışarı çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşlara seslenerek "Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:19:00 -
İstanbul için flaş açıklama: Allah rızası için dışarı çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu'nda 55 bin metrekare alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi'nde yer alacak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temel atma töreninde konuştu. Ülkemizdeki koronavirüs vakalarının artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Yerlikaya, vatandaşlara seslenerek "Allah rızası için dışarı çıkmayın" dedi.

"Sonbaharda daha dikkatli olun"

Törende konuşan Yerlikaya, mart ayından bu yana tüm dünyanın koronavirüs pandemisiyle mücadele ettiğini belirterek, salgınla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin el birliği ve sabırla örnek gösterilebilecek ülkeler arasında ilk sıralarda yer alacağını ifade etti. Sonbaharda Kovid-19'a karşı daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yerlikaya, "Maskeyi kuralına uygun takar, mesafeye dikkat edersek virüsün solunumla bulaşma riski yüzde 90 azalıyor." dedi.

"Allah rızası için dışarı çıkmayın"

Vali Yerlikaya, bu şehrin Valisi olarak İstanbullulardan bir şey istediğini belirterek "Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin? Biz hem idari işlem yapıyoruz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

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