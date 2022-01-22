İstanbul için acil uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Uzun bir süredir heyecanla beklenen kar yağışı İstanbul'da dün gece başlamıştı. Meteorolojiden yapılan açıklamada bir hafta sürecek kar yağışı için yeni uyarılar geldi.

20 cm'ye kadar kar kalınlığı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Vali Yerlikaya'dan da uyarı geldi

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'da yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek, "Ulaşımda aksamalar,don,buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı. Yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar,don,buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım" mesajıyla uyarılarda bulundu.