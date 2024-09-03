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Gündem İstanbul Hezarfen Havalimanı’nda uçak pistten çıktı
Gündem

İstanbul Hezarfen Havalimanı’nda uçak pistten çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 12:04:00 -
İstanbul Hezarfen Havalimanı’nda uçak pistten çıktı

Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı.

Alınan bilgiye göre, havaalanında pilotaj öğrencisinin kullandığı TC EST kuyruk tescilli eğitim uçağı indiği sırada iniş takımları (dikme) kırıldı.

Gövdesi üzerine iniş yapan uçak pistten çıkarken, öğrenci kendi imkanıyla uçaktan çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçağı kullanan öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Havaalanı ekipleri pistten çıkan uçakla ilgili çalışma başlattı.

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