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Ekonomi İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti
Ekonomi

İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti

İstanbul’daki havalimanlarından ocak-temmuz döneminde icra edilen 192 bin 289 seferle toplam 23 milyon 89 bin 921 yolcu seyahat etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:29:00 -
İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ocak-temmuzda iç hatta 39 bin 775, dış hatta 22 bin 974 sefer yapıldı. İstanbul Havalimanı’ndan ise yılın 7 ayında toplam 109 bin 795 sefer icra edildi. Ocak-temmuz döneminde İstanbul’daki tüm havalimanlarından iç hatta 78 bin 512, dış hatta 113 bin 777 olmak üzere 192 bin 289 sefer icra edildi. Ocak-temmuz döneminde iç hatta 10 milyon 109 bin 509, dış hatta 12 milyon 980 bin 412 olmak üzere toplam 23 milyon 89 bin 921 yolcu İstanbul havalimanlarından geliş-gidiş yaptı.

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