İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı 6,5 milyon arttı

Bu yılın ilk 10 ayında, İstanbul’daki tüm havalimanlarında, ağırlanan yolcu sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 6 milyon 565 bin 599 arttı. Bu yılın ilk 10 ayında, Atatürk Havalimanı’nda iç hatlarda 116 bin 757, dış hatlarda 275 bin 393 sefer düzenlendi. Bu dönemde, havalimanından 392 bin 150 geliş ve gidiş seferi yapıldı. On aylık dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan toplam 195 bin 478 sefer yapıldı. İç hatlarda 123 bin 227, dış hatlarda 72 bin 251 sefer, bu havalimanından düzenlendi.

738 yolcuya hizmet verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devlet başkanları ile temsilcilerinin katıldığı törenle 29 Ekim’de ilk fazı açılan ve kısmi olarak uçuş icra edilen İstanbul Havalimanı’nda, geçen ay iç hatta 5, dış hatta 1 olmak üzere 6 sefer düzenlendi. İstanbul Havalimanı’nda ise iç hat seferlerinde 604, dış hatta 134 olmak üzere toplam 738 yolcu taşındı.

182 milyon yolcuyu aştı

İstanbul’daki tüm havalimanlarından 2018’in 10 ayında misafir edilen yolcu sayısı 86 milyon 620 bin 558 olarak hesaplandı. Geçen yılın ilk 10 ayında ise İstanbul’daki havalimanlarında, 80 milyon 54 bin 959 yolcu misafir edilmişti. Türkiye’deki tüm havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı ise 182 milyon 542 bin 949 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’ye geliş ve gidiş yapan tüm yolcuların yüzde 47’si İstanbul havalimanları gidişli ve varışlı seferlerle taşındı.