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İstanbul Havalimanı'nın akaryakıt tedarikçiliğini Gezici Koç aldı

İstanbul Havalimanı’nın ihtiyacı olan jet yakıtının temini amacıyla, İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen ihale sonuçları açıklandı. İstanbul Havalimanı'na karşı çıkan Gezi isyancılarını destekleyen Koç Holding'in şirketi Tüpraş, İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen ihale sonucunda, İstanbul Havalimanı’na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satacak.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:06
İstanbul Havalimanı'nın akaryakıt tedarikçiliğini Gezici Koç aldı

Airport Haber’de yer alan habere göre, İstanbul Havalimanı’nın ihtiyacı olan jet yakıtının temini amacıyla, İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen ihale sonuçları açıklandı. Tüpraş, İstanbul Havalimanı’na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandı. Bu kapsamda satışlara başlandı.

Dünyanın en büyük hava limanlarından İstanbul Havalimanı’nın yıllık yakıt ihtiyacının, ilk yıl için 3 milyon tonun üzerinde olması bekleniyor. Tüpraş ihale sonucunda yıllık 1,8 milyon tonluk satışıyla ihalede en büyük payı kazandı. Şirket, bu miktarla İstanbul Havalimanı’nın jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını karşılayacak.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi olmanın sorumluluğuyla, Ülkemizin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz karşılamaya devam etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ihaleyle, İstanbul Havalimanı’nın jet yakıtı ihtiyacının da en büyük kısmını karşılayarak, Ülkemiz cari açığının kapanmasına da katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz” dedi.

Yelmenoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nın sektöre dinamizm katacağına inanıyoruz. Tüpraş olarak, deniz ve demiryolu taşımacılığımızdaki lojistik üstünlüğümüzle yeni havalimanımıza en üst düzeyde hizmet vermeye devam edeceğiz.

Tüpraş, geçen yıl 4,7 milyon tonluk sivil jet yakıtı satışıyla havacılık sektörüne, 2,3 milyon ton benzin, 12 milyon ton dizel ve yaklaşık 1 milyon ton LPG satışı gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 00:06
  1. İstanbul Havalimanı
  2. İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.
  3. Tüpraş
  4. Koç Holding

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc57 dk önce
    Onlar spali nerdeyse karekteri ordadir. Büyk bashlari nasil talimat verirse (ya ABD den yada Iskocya`dan) Utanmazlar!Soyagaclarini ve genetigine bakiniz.
  • Vatandaş Vatandaş 59 dk önce
    Aldıysa bizmi verdik. Hem veriyorlar hem dert yaniyorlar.Vermeyin kardeşim.
  • Vatandaş Vatandaş 59 dk önce
    Aldıysa bizmi verdik. Hem veriyorlar hem dert yaniyorlar.Vermeyin kardeşim.
  • Sefer YEĞENSefer YEĞEN1 sa önce
    Neden veriliyor yokmu başka bunu alaca şirket bizde protesto ediyoruz bun.
  • misafirmisafir1 sa önce
    "aldi" nasil aldi yani kim verdi:))

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