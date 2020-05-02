İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına gönderilmek istenen kaçak maske ele geçirildi

İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde yasa dışı yollarla yurt dışına gönderilmek istenen 87 bin 500 adet tek kullanımlık ve filtre maske ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı Uluslararası Kargo İşleme Merkezi’nde yasa dışı yollarla yurt dışına gönderilmek istenen maske ele geçirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla çeşitli Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilmiş, vakumlu yastık kılıfları içerisine gizlenmiş vaziyette 87.500 adet tek kullanımlık ve filtreli maske ele geçirilmiştir. Söz konusu maskelerin göndericisi olan şahsa ait depoda yapılan aramalarda, tek kullanımlık, filtreli ve nano bez olmak üzere toplam 446 bin 670 adet maske daha ele geçirilmiştir. Piyasa değerinin 3.5 milyon TL olduğu tespit edilen 534 bin 170 adet maskeye el konularak, olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.