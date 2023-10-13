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Aktüel İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor!
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 11:47:00 -
İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor!

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nın 2-8 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama 1435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nın 2-8 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama 1435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL'ün 2-8 Ekim 2023 dönemine ait Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi.

Türkiye’nin havacılık anlamında çağ atladığını belirten Uraloğlu, ''İstanbul Havalimanımız günlük ortalama 1435 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanımız ise günlük ortalama 883 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun 9’uncu havalimanı olmuştur. İstanbul Havalimanı yüzde 16 ve Antalya Havalimanı yüzde 6 büyüme ile 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başarmışlardır. Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi havacılık sektöründe de ‘Ulaşınca Başlar’ mottosu ile çalışıyor, havalimanlarımızı kullanan yolculara üst düzey havacılık hizmeti sunuyoruz'' dedi.

EUROCONTROL tarafından yayımlanan rapora göre; İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama 1419 uçuşla Amsterdam, 1335 uçuşla Paris, 1332 uçuşla Frankfurt, 1318 uçuşla Londra, 1125 uçuşla Madrid, 974 uçuşla Münih, 949 uçuşla Barselona, 883 uçuşla Antalya ve 842 uçuşla Roma havalimanları takip etti.
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