  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:01:46 -
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz’da hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Valizinde yapılan aramada, 4 kilogram 71 gram esrar bulunan şüpheli İskender A. (19) gözaltına aldı.

Devam eden denetimler kapsamında da 17 Temmuz'da narkotik madde arama köpeğinin Cevdet D. (49) isimli şahsın valizine tepki vermesi üzerine valiz içerisinde yapılan aramada 1 kilo 979 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı