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İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! İlk uçuş gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı'nda ilk ticari uçuş bakan Cahit Turhan'ın kontrolünde yapıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:18
İstanbul Havalimanı'nda tarihi an! İlk uçuş gerçekleşti

Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 2124" kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştirmek üzere Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, saat 11.32'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

THY'nin daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre bilet alan yolcular, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Bakan Turhan, bu sırada bazı yolcuların da bilet kesim işlemini yaptı.

Daha sonra hava kontrol kulesine geçen Bakan Turhan, uçağın kalkış talimatını vererek, uçuşu buradan takip etti.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da biletlerini alarak bu uçakla Ankara'ya hareket etti.  

Çok sayıda basın mensubu da uçakta yer alıyor. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:18
  1. Samsun
  2. Ankara
  3. İstanbul Havalimanı
  4. ilk uçuş

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