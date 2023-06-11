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Spor İstanbul Havalimanı’nda Şampiyonlar Ligi rekoru
Spor

İstanbul Havalimanı’nda Şampiyonlar Ligi rekoru

Yeniakit Publisher
2023-06-11 11:44:00 - 2023-06-11 11:45:11
İstanbul Havalimanı’nda Şampiyonlar Ligi rekoru

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İGA Istanbul Airport'un dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu."

Dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşındı 

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi.

Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.

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Sabo

Hava halanıda israftır diyenlereduyurulurtürkiyenin güçlüdevleti gördünüz mügözleri var görmezler kulaklarıvar duymazlar hizmetigörüngafiller
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