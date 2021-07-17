İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı, koronavirüs pandemisi öncesindeki günlerine yaklaşıyor. İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.