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Gündem İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 22:44:00 -
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! İki günde 2 bin 122 uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı, koronavirüs pandemisi öncesindeki günlerine yaklaşıyor. İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda son iki günde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşandı. Verilere göre iki gün boyunca havalimanından 2 bin 122 uçuş gerçekleşti.

 

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