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Aktüel İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:27:04 -
İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı genelge doğrultusunda, İstanbul Havalimanı'nda denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın katıldığı denetimlerde yerli ve yabancı yolcular, çalışanlar ile iş yeri sahiplerine maske ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İşletmeleri de sosyal mesafe, hijyen ve dezenfektan kullanımı konusunda denetleyen görevliler, iş yerlerindeki eksiklikleri yetkililere anında bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve çalışanların büyük bölümünün kurallara uyduğu gözlendi.

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